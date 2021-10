Scomparso ragazzo di 16 anni da Casamassima: ricerche a tappeto per ritrovarlo

Ricerche in corso, a Casamassima, in provincia di Bari, per un ragazzo di 16 anni di cui non si hanno più notizie da ieri. Lo riporta l'Ansa. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe volontariamente andato via da casa dopo un litigio.

Le ricerche, coordinate dai Carabinieri, sono condotte anche da Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Municipale. La sua bici è stata ritrovata in serata in via Vecchia Sammichele, a circa 600-700 metri dalla sua abitazione, dove vive con la mamma e il compagno della donna. Le unità cinofile stanno perlustrando la zona, a ridosso dell'area in cui è stata trovata la bici inizia un boschetto. Anche un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l'area per tutta la giornata, sino a quando non è calata la sera. Approntato anche il sistema di protezione civile e attuata la procedura per le ricerche notturne.

Numerosi gli appelli lanciati sui social, come ad esempio sulla pagina Facebook dell'associazione Penelope.