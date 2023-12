Bari, ragazzo trovato senza vita in casa nel quartiere Umbertino

Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato senza vita nel giorno di Santo Stefano nella sua abitazione, nel quartiere Umbertino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni amici e familiari del giovane che non riuscivano a mettersi con lui. Al momento non si conoscono le cause della morte del ragazzo. Non è escluso che possa aver accusato un malore. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia.