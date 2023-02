Scritte no vax su muri esterni e ingressi: imbrattata la sede della scuola 'Marco Polo' a Bari

Scritte in vernice spray rossa sulle pareti esterne, sull'insegna con il nome della scuola, e anche sul pavimento davanti all'ingresso. Raid no vax nella notte ai danni dell'istituto 'Marco Polo' a Bari. I vandali hanno imbrattato facciate e aree esterne dell'edificio con slogan e simboli in rosso, come già accaduto in altri punti della città, tra cui sempre scuole e, il mese scorso, ai danni delle sede Cgil a Japigia.