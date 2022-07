Rapina da 200mila euro in banca a Matera: indagati sei baresi

Sei uomini, tutti residenti in provincia di Bari, sono indagati in quanto ritenuti presunti complici di una rapina avvenuta nel dicembre 2015 in una banca di Matera.

Gli avvisi di conclusione delle indagini, come riporta l'Ansa, sono stati notificati dalla Polizia a sei soggetti, fra i 34 e i 55 anni, tre dei quali detenuti in carcere. Tra gli indagati figura anche un dipendente della filiale, che avrebbe agevolato il rapinatore nell'accesso alla banca.

Nel marzo 2016, la polizia arrestò l'uomo - poi condannato in via definitiva - ritenuto l'unico esecutore materiale della rapina, che fruttò circa 202mila euro. In seguito le indagini coordinate dalla Procura di Matera si sono concentrate sull'individuazione dei presunti complici, avvenuta, riporta ancora l'agenzia, anche sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, di alcune testimonianze e di "acquisizioni documentali".