Assalto a un camion in zona San Paolo: autista minacciato con una pistola, sequestrato e poi liberato. Recuperati mezzo e carico

Assalto armato ai danni di un camion che trasportava bevande, questa mattina all'alba nella zona tra l'aeroporto di Bari e il quartiere San Paolo, nelle vicinanze del cinema Ciaky.

E' accaduto intorno alle 5. Tre malviventi a volto coperto, a bordo di un'utilitaria di colore grigio, hanno affiancato il conducente del mezzo pesante, costringendolo, sotto la minaccia di una pistola, a lasciare la guida del camion. L'autista è stato quindi incappucciato e fatto salire a bordo dell'autovettura, mentre uno dei componenti della banda si è impossessato del mezzo. Dopo circa un'ora e mezza, il conducente è stato rilasciato, in una zona di campagna a Noicattaro. L'uomo, illeso ma fortemente scosso, è riuscito comunque a lanciare l'allarme, raggiungendo la caserma dei carabinieri.

Allertate le forze dell'ordine, sono quindi scattate le immediate ricerche sul territorio. Gli agenti della Squadra mobile di Bari, seguendo l'ultimo segnale gps del mezzo rubato, hanno individuato il camion, già svuotato del carico, nelle campagne di Noicattaro: successivamente, hanno perquisito alcuni capannoni presenti nella zona, rinvenendo in uno di essi la merce rubata, composta da bevande tra cui anche liquori. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili della rapina.