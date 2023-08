Rapina in farmacia: malviventi in azione a Ceglie

Rapina in farmacia, intorno alle 18 di questo pomeriggio, in via Umberto I, nel quartiere di Ceglie del Campo. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbero stati due individui, che sarebbero riusciti ad impossessarsi di parte del denaro presente in cassa prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e personale della Scientifica. Accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza l'accaduto e risalire ai responsabili del colpo.