Rapina a mano armata in una farmacia di Ceglie del Campo: arrestato 22enne, si cerca un complice

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato uno dei due presunti autori di una rapina a mano armata avvenuta in una farmacia di via Umberto I, nel quartiere di Ceglie del Campo, avvenuta nel pomeriggio del 10 agosto. In manette è finito un 22enne di origini albanesi.

Secondo una ricostruzione, il giovane e un altro complice, in tuta nera e con il volto travisato, avrebbero fatto irruzione nell'esercizio commerciale. Uno di loro avrebbe raggiunto il retro del bancone per appropriarsi del denaro presente in cassa, urlando a tutti i presenti di stare fermi. L'altro, invece, avrebbe impugnato un fucile, puntandolo in direzione del personale e dei clienti.

Non pago del denaro razziato e prima di darsi alla fuga a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, uno dei due rapinatori avrebbe strappato una collanina in oro dal collo di una cliente e cercato di afferrare la borsa di una seconda donna, senza però riuscirci.

Uno dei due malviventi è stato però rintracciato e arrestato dai 'Falchi' della Squadra Mobile. Gli agenti hanno recuperato anche la refurtiva nonché un fucile 'Beretta' da caccia calibro 12 con matricola abrasa, nonché la moto utilizzata per fuggire. In corso le ricerche del complice.