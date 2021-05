Rapinato dal commando armato sulla tangenziale di Lecce: attimi di paura per camionista di una ditta barese

L'episodio è avvenuto intorno alle 17 sulla tangenziale est di Lecce. All'arrivo della polizia, l'uomo era in evidente stato di agitazione. I malviventi lo avrebbero raggiunto su due motociclette

Rapina ai danni di un camionista di una ditta di Modugno, fermato da un commando armato mentre stava attraversando la tangenziale est di Lecce. L'episodio, come raccontato da LeccePrima, è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di una stazione di servizio 'Agip': a chiamare la polizia è stato lo stesso camionista, che ha raccontato agli agenti di essere stato affiancato da due moto di grossa cilindrata, una condotta da un uomo, l’altra con due persone a bordo. Il passeggero del secondo motociclo, in particolare, gli avrebbe puntato una pistola, obbligandolo a fermarsi e a cedere il camion.

Una volta sceso, senza opporre resistenza, i tre sarebbero fuggiti a bordo del furgone, un Fiat Iveco di colore bianco intestato alla ditta “SolOil” di Modugno, della quale la vittima è un dipendente. Al momento dell’accaduto, nel vano non vi era fortunatamente merce. Sul posto, per le immediate indagini, gli agenti della sezione volanti e della squadra mobile di Lecce. Avviate le ricerche da parte degli investigatori della questura, che hanno subito individuato tutti i dispositivi di sorveglianza potenzialmente utili alla ricostruzione del tragitto e all’individuazione dei due modelli di moto.

