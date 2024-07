Rapina in gioielleria a Bari: malviventi in azione in via Giulio Petroni

Rapina in pieno giorno, questa mattina intornoa alle 9.30, in via Giulio Petroni a Bari. Nel mirino dei malviventi, una gioielleria.

Secondo prime informazioni, ad agire sarebbero stati due soggetti, che avrebbero minacciato il personale presente facendosi consegnare dei preziosi, per poi darsi rapidamente alla fuga.. Sul posto sono giunti agenti delle Volanti e della Squadra mobile della Questura di Bari e personale della Scientifica. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili.