Minacciano conducente e portano via la Lamborghini: malviventi intercettati, abbandonano auto dopo inseguimento

Minacciano conducente e portano via auto di lusso: malviventi intercettati, abbandonato mezzo dopo inseguimento

Rapinano l'auto di lusso dopo aver minacciato il conducente, poi, intercettati dalle forze dell'ordine, si dileguano abbandonando il mezzo nelle campagne.

E' accaduto nella notte tra Bitonto e Modugno. I malviventi entrati in azione avrebbero anche esploso alcuni colpi d'arma da fuoco per intimorire l'automobilista e indurlo a consegnare la Lamborghini. I rapinatori sono quindi fuggiti via con l'auto. Dopo l'allarme lanciato dal proprietario, è scattato l'intervento dei carabinieri.

I malviventi sono stati successivamente intercettati, hanno poi abbandonato l'auto in una zona di campagna, dileguandosi. Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre indagini sono in corso da parte dei militari per ricostruire con esattezza l'intero episodio e risalire ai responsabili.