Rapina a Poggiofranco: colpo in una lavanderia

Rapina nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 dicembre, in una lavanderia del quartiere Poggiofranco. Nel mirino, un'attività di viale Kennedy: a entrare in azione, sarebbe stato un solo soggetto, con il volto coperto, che sarebbe riuscito a farsi consegnare il denaro, per poi di dileguarsi rapidamente. In corso di quantificazione il bottino del colpo. Sul posto è intervenuta la polizia, con agenti delle Volanti e della Squadra mobile, che hanno avviato indagini per risalire al responsabile.