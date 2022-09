Commerciante minacciato con la pistola per l'incasso della giornata: 2 arresti per rapina a Monopoli

Sarebbero gli autori di una rapina, a mano armata, avvenuta sabato scorso ai danni di un negoziante di Monopoli. I carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato ieri sera un 22enne ed un 45enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di una pistola e munizioni che sarebbero state illegalmente detenute e sarebbero servite per compiere il furto in una piccola bottega del posto.

I militari hanno avviato le indagini dopo la chiamata ricevuta, sabato scorso, dal commerciante che avrebbe visto irrompere nel proprio negozio un uomo con il volto coperto da un passamontagna ed armato di pistola. Durante gli attimi concitati, la vittima, sotto la minaccia dell’arma, non avrebbe potuto fare altro che consegnare l’intero incasso giornaliero e, dopo la fuga del rapinatore, chiedere aiuto ai Carabinieri della locale Compagnia.

Raggiunto immediatamente il luogo ed accertato che la vittima non aveva riportato lesioni, sono iniziate le meticolose indagini delle Forze dell'Ordine. Raccolti tutti gli elementi, l’ipotesi investigativa ha condotto i militari ad effettuare una perquisizione nelle abitazioni dei due uomini: durante i controlli, sarebbe stata rinvenuta una pistola, detenuta illegalmente, oltre ad un passamontagna e numerose cartucce dello stesso calibro dell’arma.

Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari: il gip del Tribunale del capoluogo pugliese ha così disposto, per un indagato la misura cautelare in carcere, e per l’altro quella degli arresti domiciliari. Le indagini sono ancora nella fase preliminare, le responsabilità dei due arrestati dovranno essere accertate nel corso dei successivi giudizi in contraddittorio tra le parti.