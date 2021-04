Tentano rapina in piazza Moro, aggrediscono uomo per strappargli il portafogli: bloccato 21enne, complice in fuga

Insieme a un complice, ha tentato di rapinare un uomo in piazza Moro, aggredendolo per strapparli il portafogli dalle tasche dei pantaloni. Mentre il complice è riuscito a fuggire, il giovane, un 21enne cittadino gambiano, è stato bloccato e arrestato.

Il ragazzo, infatti, è stato prima bloccato dai militari impegnati nel servizio ‘Strade Sicure’, che hanno dato l'allarme alla polizia, quindi arrestato dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto.

Nelle prime fasi del controllo ha fornito false generalità, ma dagli accertamenti di rito è stato identificato per un 21enne con precedenti, in Italia senza fissa dimora. E' stato quindi arrestato per la tentata rapina e condotto in carcere. Il 21enne è stato inoltre denunciato per aver fornito false generalità e sanzionato per le violazioni delle norme anti-contagio.