Bloccano e rapinano la vittima seduta su una panchina in piazza Umberto: due arresti e una denuncia a Bari

Avrebbero bloccato e strattonato la vittima che era seduta su una panchina in piazza Umberto, per rubare uno smartphone e 40 euro in contanti. Due uomini, un nigeriano 41enne ed un gambiano 37enne, sono stati arrestati martedì pomeriggio, dagli agenti della Polizia di Stato, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Nel corso della stessa operazione è stata anche denunciata una terza persona, un nigeriano 48enne, che sarebbe responsabile del reato di favoreggiamento reale.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, i due arrestati, poco prima ed unitamente ad altri tre complici, lo avrebbero bloccato, strattonato e rapinato dello smartphone e della somma di 40 euro mentre stazionava su una panchina nei pressi di un negozio di telefonia in Piazza Umberto. L’uomo, liberatosi dalla morsa degli aggressori, avrebbe contattato il 113 e una volta giunta la Volante, avrebbe indicato ai poliziotti con precisione due dei cinque presunti responsabili del furto, ancora presenti in piazza Umberto.

Dopo aver notato il sopraggiungere dei poliziotti, uno degli indagati avrebbe passato un telefono cellulare ad una terza persona, che a bordo di una bicicletta elettrica sarebbe fuggito imboccando via Crisanzio. Nel frattempo altre volanti convergevano nella zona e bloccavano il fuggitivo che, grazie alla perquisizione personale effettuata sul posto, è stato trovato in possesso dello smartphone sottratto alla vittima della rapina e denunciato in stato di libertà per favoreggiamento reale.