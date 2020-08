Rapina in piazza Umberto: in fuga dopo aver sottratto borsa e portafoglio, giovane bloccato dai poliziotti

Approfittando di un momento di distrazione della vittima, un cittadino fermo in auto perché impegnato in una telefonata, si è avvicinato e ha sottratto una borsa appoggiata sul sedile passeggero, riuscendo anche a impossessarsi del portafoglio della vittima. E' accaduto in piazza Umberto, dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato per rapina un cittadino somalo di 30 anni, senza fissa dimora.

Dopo una breve colluttazione con la vittima, un cittadino brasiliano 35enne, il rapinatore ha improvvisato una fuga a piedi ma gli agenti, che hanno assistito alla scena, lo hanno inseguito, bloccato e arrestato. Il 30enne è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.