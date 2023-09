Rapinatori in azione a Bari: tentato assalto a portavalori in via Buozzi, colpo sventato dalla polizia

In quattro, armati, forse a bordo di un'auto, sono entrati in azione intorno a mezzogiorno in via Buozzi, a Bari. Nel mirino dei malviventi, un furgone portavalori della filiale Unicredit presente in zona. L'assalto, tuttavia, non sarebbe andato a segno.

Secondo quanto si apprende, l'immediato intervento di un equipaggio dei Falchi della Squadra mobile della Questura di Bari ha consentito di sventare il colpo. Non sono stati esplosi colpi e non si sono registrati feriti. Accertamenti sono in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile. Non è chiaro, al momento, se delle persone siano state già individuate.

*Seguono aggiornamenti