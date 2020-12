Rapina da film nella Bat, autotrasportatore sequestrato da un commando armato

Era partito da Rutigliano per consegnare un carico di articoli per la casa, ma è stato bloccato nella Bat da un commando di rapinatori. Sfortunata avventura per un autotrasportatore, sequestrato nella serata di ieri da un gruppo di 5 rapinatori armati. Intorno alle 22.15, mentre era in strada tra Barletta e Margherita di Savoia; qui è stato affiancato da una 'Giulietta' di colore rosso: i rapinatori gli hanno intimato di fermarsi, puntandogli addosso fucili e pistole.

a vittima è stata liberata dopo circa un'ora a Stornara, nel Foggiano, mentre il semirimorchio è stato ritrovato con il carico intonso dagli agenti Stradale, a Trinitapoli. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola.

Immagine di repertorio