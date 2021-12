Rapina in un supermercato di Ceglie: ladri sparano in aria per farsi consegnare l'incasso e fuggono

Rapina armata all'interno di un supermercato a Bari. In serata due persone a volto coperto sono entrati all'interno del negozio nel quartiere di Ceglie e hanno sparato in aria alcuni colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. Dopo essersi impossessati dell'incasso, sono fuggiti. Sul posto è la polizia di Stato insieme aglin uomini della Scientifica, che sta eseguendo i controlli per poter risalire all'identità dei due rapinatori.