Rapinano ragazzo in pieno centro a Bari: fuggono con orologio e portafogli, presi due 18enni e un 16enne

Avvicinato mentre era in coda per entrare in un negozio di videogame, in corso Cavour a Bari, distratto da un complice con la scusa di una sigaretta, mentre gli altri due lo derubavano di orologio e portafogli. Vittima della rapina, avvenuta in pieno centro, uno studente 18enne: l'allarme lanciato dal ragazzo dopo l'immediata fuga dei tre rapinatori, ha permesso alla polizia di rintracciarli.

In base alla descrizione fornita dalla vittima, infatti, i poliziotti della Squadra Mobile - Sezione Falchi, sono riusciti a rintracciare e individuare, nei pressi della Stazione Centrale, tre ragazzi corrispondenti alle informazioni fornite. I tre sono stati quindi fermati, controllati ed identificati, e uno di loro è stato trovato in possesso di un orologio e di una banconota da venti euro (cifra contenuta nel portafogli della vittima).

I giovanissimi rapinatori, un 16enne italiano incensurato e due 18enni di nazionalità albanese - con numerosi e specifici precedenti penali - sono stati quindi arrestati e sono ora in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.