Passamontagna, pistola e coltello per la rapina al supermercato: in due individuati dalla polizia, uno ha 14 anni

Passamontagna e scaldacollo per coprire i volti, pistola e coltello in pugno per minacciare cassiera e clienti e impossessarsi dell'incasso. Poi la fuga a bordo di un scooter privo di targa, con il bottino di circa 730 euro. Per la rapina, avvenuta nel pomeriggio dello scorso 29 marzo in un supermercato di Bitonto, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto, poche ore dopo il fatto, un uomo di 24 anni, bitontino con precedenti di polizia, e denunciato in stato di libertà un minore di 14 anni, presunti responsabili dell'episodio: entrambi sono ritenuti responsabili di rapina a mano armata in concorso.

VIDEO | L'ASSALTO RIPRESO DALLE TELECAMERE

Le immediate indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto hanno consentito di raccogliere decisivi elementi indiziari. Dall’esame delle telecamere di video sorveglianza del supermercato e delle strade adiacenti, è stato possibile visualizzare l’abbigliamento dei presunti responsabili e lo scooter, privo di targa, utilizzato per la fuga. Gli investigatori hanno potuto inoltre ricostruire le fasi preparatorie della rapina: dall’arrivo dei presunti autori a volto scoperto, al travisamento, avvenuto in una via limitrofa, utilizzando scaldacollo e passamontagna.

A distanza di poche ore dal fatto, i poliziotti hanno quindi individuato i presunti autori della rapina, recuperando anche lo scooter. Il fermato è stato condotto in carcere e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria; il Gip del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo, nel contraddittorio con la difesa. Il minore è stato affidato ai familiari.