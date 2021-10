Ruba merce dal supermercato e tenta di fuggire investendo carabiniere: arrestata 52enne barese

Ruba merce dal supermercato e durante la fuga tenta di investire un carabiniere: è accaduto a Castellana Grotte dove una 52enne originaria di Bari è stata arrestata. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio all'interno di un esercizio commerciale: due donne, dopo aver riempito i carrelli della spesa con numerosi prodotti, avrebbero tentato di dileguarsi attraverso una porta laterale. Mentre una delle due fuggiva a piedi, la complice avrebbe strattonato un dipendente del supermercato che tentava di bloccarla.

Entrata in auto, ha tentato di scappare via a tutta velocità forzando anche un posto di blocco dei carabinieri, rischiando di investire anche un militare che solo per la sua prontezza di riflessi non è stato travolto dal mezzo. La fuga, però, è durata pochi minuti: la donna è stata bloccata da una pattuglia dell'Arma. All'interno del veicolo vi erano i prodotti sottratti poco prima. Per la 52enne è scattato l'arresto con l'accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. In corso le ricerche della complice.