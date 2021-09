Ai domiciliari ma esce per rapinare il supermercato sotto casa: arrestato 29enne a Bari

Ha fatto irruzione in un supermercato di via Lembo, nel quartiere Picone di Bari, per poi minacciare le cassiere con un'arma da taglio e fuggire via con l'incasso della giornata, circa 500 euro: un 29enne, agli arresti domiciliari e già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Bari dopo la visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale.

Nonostante un improvvisato travestimento, il giovane è stato riconosciuto dagli agenti: il 29enne, infatti, ha scelto un supermercato a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. I poliziotti lo hanno trovato in casa mentre era ancora intento a cambiarsi i vestiti utilizzati per il colpo. Con sè aveva anche un borsello pieno di banconote e monete.

Nel corso di ulteriori perquisizioni è stato rinvenuto un coltello da cucina, stranamente gettato nel cesto della spazzatura, dove l’uomo aveva gettato tutti gli indumenti indossati, corrispondenti perfettamente a quelli immortalati nelle telecamere del supermercato. Dopo gli accertamenti il 29enne è stato condotto nel carcere di Trani.