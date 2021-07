Blocca rapina, recupera refurtiva e insegue malvivente: donna sventa colpo in piazza Umberto

Ha assistito a un furto in flagranza ed è intervenuta per interrompere l'azione criminosa: è accaduto questa mattina in piazza Umberto, nel centro di Bari. Protagonista del coraggioso gesto è stata Maria De Tommaso, segretaria della Onlus solidale Gens Nova.

La donna, dopo aver recuperato anche la refurtiva, composta da un portafoglio contenente denaro ed effetti personale, ha inseguito l'autore del reato e segnalato l'accaduto ad una pattuglia della Polizia intervenuta nella piazza.