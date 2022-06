Assaltano e rubano tir all'altezza di Barletta, camionista lasciato nelle campagne di Corato: caccia ai rapinatori

Rapinato del suo tir all'altezza di Barletta e lasciato a piedi nelle campagne di Corato: la Polizia indaga su un episodio avvenuto questa mattina nel Nordbarese. Secondo le prime informazioni, riportate dall'agenzia Dire, il colpo sarebbe avvenuto sulla Statale 16, in direzione sud.

In base alla denuncia del camionista, i rapinatori avrebbero bloccato il mezzo subito dopo aver lasciato il porto di Barletta e imboccato la Statale, costringendolo a lasciare il tir per poi farlo salire a bordo di un'auto. Dopo qualche chilometro sarebbe stato lasciato in campagna. L'episodio è al vaglio del Commissariato di Corato.