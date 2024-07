Commando rapina tir sulla Statale 16: camionista sequestrato e recuperato a Bitonto

E' stato recuperato nelle campagne di Mariotto, frazione di Bitonto (Bari), un camionista 40enne originario del Nord Barese sequestrato e rapinato nella mattinata di lunedì 8 luglio da un gruppo di malviventi mentre si trovava con il suo tir sulla Statale 16 vicino San Ferdinando di Puglia (Bat). Lo riporta l'Ansa.

Il veicolo, diretto in Toscana con un carico ferroso, è stato bloccato da un'auto di grossa cilindrata con a bordo persone armate. Il mezzo è stato quindi condotto da uno dei rapinatori mentre il camionista veniva sequestrato e poi rilasciato dopo alcune ore nelle vicinanze Bitonto, dove è stato recuperato dalla Polizia su sua segnalazione al numero unico d'emergenza 112. In corso di quantificazione l'ammontare del bottino. avviate le ricerche per risalire all'identità dei malviventi.