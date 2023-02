Escalation di 'spaccate' e rapine, il viceministro Sisto incontra il prefetto: "Più controlli per identificare soggetti pericolosi, ma i cittadini denuncino"

Presenti in Prefettura anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e i rappresentanti delle forze dell'ordine. In programma un incontro nei prossimi giorni con la Procura minorile per il fenomeno delle baby gang

"Sarà emanato una circolare in cui il prefetto darà dei punti di riferimento alle pattuglie dei corpi di polizia per identificare i soggetti meritevoli di essere immediatamente identificati". È il primo dei provvedimenti che saranno presi nei prossimi giorni a seguito dell'incontro in Prefettura, tenutosi questa mattina, tra il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il prefetto Antonella Bellomo, alla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dei rappresentanti delle forze dell'ordine.

Incontro richiesto da Sisto proprio per fare il punto sulla sicurezza in città, visto l'aumento di 'spaccate' ai danni dei negozi del centro - l'ultimo ai danni del bar 'Jerome' - e di rapine nei confronti di imprenditori e anziani. Tra le altre richieste portate all'attenzione del Comitato per l'ordine e la sicurezza della Città metropolitana di Bari, ci sono anche l'istituzione dell''agente di quartiere' della polizia locale, il controllo dell'effettiva funzionalità di telecamere e drone per identificare le situazioni più a rischio e incontri nelle scuole che possano formare ai valori della legalità gli studenti.

"Serve aumentare la percezione della sicurezza per i cittadini - prosegue Sisto - e siamo sicuri che questi provvedimenti andranno in questa direzione. E dopo aver assicurato che ci sarà una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle zone più a rischio della città, attraverso il microfono di BariToday, il prefetto fa un appello ai cittadini baresi affinché denuncino le situazioni di malaffare, troppo spesso taciute o diffuse solo attraverso i social: "Serve la loro collaborazione, ora più che mai è necessaria".