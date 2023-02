Svaligiano villa dopo aver aggredito i proprietari: tre persone arrestate nel Barese

Avrebbero costretto con la forza un'anziana donna ad entrare in casa dopo aver aggredito il marito colpendolo in volto, per poi impossessarsi di beni di valore, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce: tre persone sono state arrestate dalla Polizia, questa mattina, a Monopoli, poichè accusate, in concorso tra loro, di rapina aggravata e lesioni personali.

L'ordinanza, eseguita dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura, riguarda un 46enne (finito in carcere) e una 47enne (ai domiciliari) monopolitani, ritenuti esecutori materiali dei reati, e un 48enne, sempre di Monopoli (anch'egli agli arresti domiciliari), che li avrebbe attesi a distanza in auto. Il colpo sarebbe stato effettuato dai due esecutori materiali con il volto coperto da passamontagna. Il colpo avrebbe fruttato gioielli, metalli preziosi e 1500 euro in banconote.