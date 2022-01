Assalti in quattro negozi di Bari e provincia con un bottino da 10mila euro: tre rapinatori arrestati

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato tre persone, tra cui due ventiduenni e un 31enne già noti alle Forze dell'Ordine, ritenuti responsabili di 4 rapine in altrettanti negozi del capoluogo pugliese e della provincia, messe a segno a gennaio 2021.

Secondo le indagini della Procura, i tre (già in carcere per altri reati) avrebbero racimolato, attraverso i colpi, circa 10mila euro. Gli assalti sarebbero stati condotti con la stessa auto rubata e modalità d'azione collaudate: i tre si sarebbero suddivisi i compiti e le armi in maniera precisa. Il gruppo è stato incastrato dalle telecamere di sicurezza delle attività, nonché da testimonianze delle vittime.

Nel corso delle perquisizioni a domicilio, gli inquirenti hanno recuperato parte degli indumenti indossati durante i colpi. Uno dei tre, inoltre, avrebbe anche ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio.