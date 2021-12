Bloccato sotto casa dalla polizia dopo la rapina al supermercato: arrestato 30enne, era ai domiciliari

Un 30enne barese con precedenti è stato arrestato ieri dalla polizia a Bari con le accuse di rapina aggravata ed evasione dal regime degli arresti domiciliari, mentre altri due complici sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in rapina aggravata.

Dopo la segnalazione di due rapine commesse in danno di due supermercati, il primo a Poggiofranco e il secondo a Palese, un equipaggio dei “Falchi” della Squadra Mobile, avendo intuito che i presunti autori potevano risiedere nel quartiere San Paolo, poiché da pregressa attività info-investigativa si era appreso che la stessa autovettura era stata già utilizzata dall’arrestato per commettere altri reati, si sono appostati nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo. Dopo pochi minuti, gli agenti hanno visto sopraggiungere un'utilitaria con a bordo tre soggetti. Uno di questi, accortosi della presenza della polizia, è sceso dal mezzo e senza fermarsi all’alt, è fuggito per raggiungere la propria abitazione, mentre gli altri due soggetti, si sono dati alla fuga, a bordo del veicolo.

Il fuggitivo, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato nella sua abitazione. Dopo l'analisi delle immagini di sorveglianza acquisite, il 30enne è stato arrestato: il giovane, infatti, è stato riconosciuto da alcuni indumenti indossati e ritenuto responsabile della rapina commessa presso l’esercizio commerciale di Palese-Santo Spirito.

L’autovettura sfuggita è stata successivamente bloccata da altri agenti: gli altri due complici sono stati deferiti in stato di libertà per concorso in rapina aggravata, poiché a seguito di perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata rispettivamente la somma di circa 700 euro, ritenuta parte del provento delle rapine. L’arrestato, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato condotto in carcere a Lecce a disposizione del magistrato.

