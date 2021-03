Rapine in due supermercati a San Pasquale, colpi a salve esplosi contro i clienti: arrestato 40enne barese

E' ritenuto responsabile di due rapine commesse a febbraio scorso in altrettanti supermercati del quartiere San Pasquale, a Bari, un 40enne barese arrestato dalla polizia lunedì scorso a Bari. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra mobile dopo settimane di ricerche.

L’uomo, Roberto Perrone, con precedenti per rapina, il mese scorso si sarebbe introdotto, a distanza di pochi giorni, in due supermercati del quartiere San Pasquale, armato di pistola, minacciando i presenti. In uno dei colpi, sono stati anche esplosi dei colpi d’arma da fuoco all’indirizzo delle persone presenti all’interno del supermercato: fortunatamente, la pistola era munita di proiettili a salve e, quindi, nessuno è stato ferito.

Gli investigatori della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Bari, dopo un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree colpite, sono riusciti a ricostruire il percorso seguito dal rapinatore. In particolare, i poliziotti attraverso l'analisi delle immagini hanno notato un dettaglio che si è rilevato decisivo ai fini dell’individuazione del presunto colpevole: gli impianti di videosorveglianza, infatti, hanno catturato un’immagine della mano sinistra del rapinatore, caratterizzata dalla mancanza del dito indice.

Le caratteristiche fisiche dell’individuo, unitamente all’amputazione del dito indice della mano sinistra, hanno consentito di individuare, attraverso la consultazione degli schedari delle persone pregiudicate a disposizione delle Forze di Polizia, un gruppo di soggetti, tra cui il 40enne.

Quest’ultimo, tuttavia, si era reso irreperibile proprio nei giorni immediatamente successivi alle rapine. Le ricerche si sono concluse lunedì scorso, allorquando l'uomo è stato individuato all’interno di una struttura ricettiva del centro cittadino. Avendo notato la presenza degli agenti, ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato condotto in carcere a Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nella giornata di ieri, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Proseguono le indagini per ricostruire l’eventuale responsabilità per altre rapine commesse in Bari e provincia.