Furti e rapine nel Barese, 19 arresti: dopo i colpi i selfie con le banconote

Selfie con i soldi tra le mani, che alcuni degli indagati avrebbero scattato per 'immortalare' la buona riuscita dei colpi messi a segno: è quanto emerge dalle indagini condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari, che oggi hanno portato in carcere 11 persone e fatto finire ai domiciliari altre otto.

Le accuse a loro carico sono, a vario titolo, di associazione per delinquere, rapina, sequestro di persona, furto, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso. In particolare, gli indagati avrebbero messo a segno una serie di furti, assalti a tir e bancomat nel Barese, tra il 2020 e il 2021. Tra i fatti contestati, ci sono 4 rapine, di cui 3 in danno di autotrasportatori con sequestro di persona, un tentativo di rapina a due anziani, 4 furti aggravati, due assalti a sportelli automatici di istituto di credito e ufficio postale e un incendio doloso che ha coinvolto 5 auto.

VIDEO: I MALVIVENTI IN AZIONE E I SELFIE DEGLI INDAGATI CON I SOLDI