Trasporto ferroviario, le proposte dei pendolari pugliesi per migliorare il servizio: "Più corse anche nei festivi e stazioni meglio attrezzate"

I pendolari scrivono a Trenitalia per suggerire come migliorare il servizio di trasporto su rotaia. Un lungo rapporto, redatto dal Comitato Pendolari Pugliesi, inviato anche all'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia per mettere in luce i disservizi che è costretto ad affrontare chi ogni giorno prende il treno per motivi professionali o di studio, con soluzioni generali e per coloro che percorrono tratte specifiche. "Troppo spesso, i pendolari devono scontrarsi con un’offerta ridotta e limitativa - scrivono nel capitolo introduttivo del report - che rende la scelta di muoversi con i mezzi un’opzione obbligata, da abbandonare il prima possibile (o utilizzando l’auto, oppure prendendo casa nella città in cui si lavora o si studia). Riteniamo che questo - nel 2022 - non sia accettabile, e che alla luce delle risorse del PNRR, con pochi investimenti, si possa garantire un netto miglioramento al servizio nella nostra Regione".

Corse nei festivi e sala d'attesa rinnovata in stazione

Il primo capitolo del rapporto è dedicato alle proposte di carattere generale, volte a migliorare il servizio per tutti. In primis la richiesta a Trenitalia è di aumentare il numero di corse, che arrivino a una frequenza semioraria (un treno ogni mezzora), ma che contemplino anche corse negli orari serali e festivi. "Sulla Barletta–Fasano questo obiettivo è stato centrato - spiegano dal Comitato - ma vi sono fasce orarie ancora coperte e altre fasce in cui sono necessari ulteriori rinforzi". La richiesta è poi di una maggiore regolarità del servizio, a oggi colpito da "numerosi disservizi alla rete ferroviaria - scrivono - che incidono molto sulla circolazione sia dei treni a lunga percorrenza, sia dei regionali". Ritardi, frequenti soprattutto sulla dorsale Adriatica, che "rendono a volte frustrante l’esperienza di viaggio, esponendo i viaggiatori a conseguenze disciplinari sul posto di lavoro, e sfavorendo l’uso del treno".

Tra gli altri punti toccati dalle proposte di ordine generale, ci sono poi la pulizia dei treni ("i nuovi treni che gradualmente sono stati immessi in linea hanno indubbiamente migliorato questo aspetto") e una sala di attesa con wi-fi gratuito e dispositivi di ricarica nella stazione di Bari.

Le proposte sui lunghi tragitti

La seconda parte è dedicata alle proposte fornite dai pendolari di lungo raggio, che affrontano le tratte che collegano il capoluogo pugliese con Foggia e Lecce. "Chi percorre queste lunghe tratte si scontra, in linea di massima, con la carenza di treni - spiegano - regionali in una direzione, che costringe ad utilizzare i treni della lunga percorrenza per arrivare a destinazione in tempi accettabili; e al contrario, nel tragitto opposto, la scarsità di treni a lunga percorrenza implica la necessità di utilizzare i treni regionali, o di adattarsi

con i pochi Intercity e Frecce in tali fasce orarie".

Due in particolare i punti su cui si concentra la proposta dei pendolari: l'introduzione di treni regionali 'realmente veloci', con e tempi di percorrenza ridotti e un massimo di tre fermate - che non portino però a sopprimere i treni già esistenti - e il ripristino di abbonamenti congiunti che permettano di salire su tutti i treni circolanti in Puglia. Al momento, infatti, oltre all'abbonamento regionale, è possibile sottoscrivere la 'Carta tutto treno', che per 40 euro al mese permette di estendere l'abbonamento anche agli Intercity e ai Frecciabianca, che però in Puglia sono stati totalmente ridiomensionati nell'offerta, arrivando quasi a essere soppressi del tutto.

Passando alle linee specifiche che interessano il Barese, si indaga prima la tratta Bari-Taranto, dal 2020 interamente a doppio binario - eccezione fatta per l'ingresso di Bari centrale - per i pendolari attualmente sottoutilizzata rispetto alle sue capacità, transitando 'solo' 16 coppie di treni regionali. "Un serio ostacolo a chi decide di usare il treno - aggiungono - specie nella tratta suburbana Bari–Gioia del Colle, dove un treno all’ora appare insufficiente". Si parla poi del progetto di orario cadenzato con regionali veloci e treni suburbani nella Bari-Gioia: "un primo passo verso un miglioramento del servizio sulla linea, garantendo circa un treno all’ora in ciascuna fermata e in entrambe le direzioni (fondamentale anche per chi si reca per lavoro o studio a Taranto) e minori tempi di percorrenza per chi percorre l’intera tratta". Per questa tratta si suggerisce però di aumentare la cadenza dei treni a 30-40 minuti negli orari di particolare affollamento e di aggiungere tutte le fermate ai treni attualmente circolanti.

Le proposte per i singoli vettori

Una parte del rapporto, infine, tocca i singoli vettori, con proposte specifiche per l'offerta. Si parte da Ferrovie Appulo Lucane e dalla linea Bari-Matera, prevalentemente a singolo binario e non elettrificata, per cui è stato cantierizzato il raddoppio parziale della linea, che dovrebbe ridurre i lunghi tempi di percorrenza di cui al momento si lamentano i pendolari. La richiesta è di un treno ogni mezz'ora nell'area suburbana barese, oltre alla riduzione dei frequenti disagi che attualmente avvengono a chi usufruisce dei treni. Richieste che contemplano anche corse nei giorni festivi e una mappa delle fermate previste per le numerose autolinee Fal.

Per quanto riguarda Ferrovie del Sud-Est, invece, il focus è sui lavori di ammodernamento della linea, che i pendolari sperano portino "una riduzione consistente dei tempi di percorrenza, e che le frequenze del servizio siano consone all’ampio bacino di utenza da esse servito".

L'ultimo capitolo del rapporto è invece dedicato alle segnalazioni specifiche degli utenti. Anche diversi punti riguardano l'area barese. Tra le proposte fatte a Trenitalia ritroviamo il ripristino dei treni Molfetta-Mola negli orari più affollati (tra le 7.30 - 8.30), l'introduzione di treni sulla Bari-Foggia tra le 6.21 e le 8.30, di un regionale tra le 5.38 e le 6.27 ("chi deve essere a Bari entro le 7:00 è costretto a prendere un treno alle 5:38"), del Massafra/Castellaneta-Bari nella fascia oraria 8-13, e del Bari-Taranto tra le 18.20 e le 19.45. Infine, il punto sul nuovo assetto del Nodo ferroviario di Bari, che porterà alla soppressione di tre fermate (Marconi, Bari Parco Sud e Bari Torre Quetta). "Come Comitato Pendolari richiediamo che il sedime ferroviario sia riutilizzato per una linea tramviaria Bari Centrale–Bari Torre a Mare - la proposta - che consenta ai passeggeri di proseguire il viaggio con tempi consoni e con un servizio capillare e

frequente". Anche sulla tratta Bari S. Spirito–Bari Centrale, teatro di numerosi disservizi per via dei passaggi a livello, viene richiesta un'analoga considerazione a Trenitalia, se si dovesse optare per una variante di tracciato (oppure conservare la linea storica per il traffico suburbano, riservando la variante ai regionali veloci e al traffico lunga percorrenza e merci).