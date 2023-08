Barriere e griglie per delimitare i portici: al via i lavori per la recinzione in corso Italia

Hanno preso il via questa mattina, come annunciato da Ferrovie Appulo Lucane, i lavori di recinzione dell'area sottostante il viadotto ferroviario di Corso Italia, al quartiere Libertà. Nel tratto compreso tra la Chiesa del Redentore e il varco di ingresso del parcheggio di RFI, di circa 570 metri, saranno installate basi in cemento tipo Jersey alte un metro, su cui saranno posizionate griglie alte circa due metri.

Come spiegato da Fal nell'annunciare l'intervento, del costo complessivo di circa 220mila euro, "la recinzione ha lo scopo di scongiurare eventuali danni all’infrastruttura del viadotto, che possano compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria", e ne è stata decisa l'installazione "dopo numerosi, quanto inutili, tentativi di impedire che sotto il viadotto sostino in modo continuativo persone e/o auto, nonostante la presenza di cartelli che indicano chiaramente il divieto di sosta": da tempo, infatti, l'area è utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora che stazionano nella zona. Una soluzione che per Fal dovrebbe essere temporanea, "in attesa di realizzare, in quella zona, la nuova fermata Libertà, la cui progettazione è stata affidata da Fal all’architetto Stefano Boeri".

Sul posto in mattinata si sono recati, per un sopralluogo, il presidente del Municipio I e alcuni consiglieri: "Ringrazio i vertici Fal - commenta Leonetti - per aver ascoltato le esigenze dei residenti e delle istituzioni comunali adottando questa strategia che sicuramente rappresenta un passo avanti per il bene del quartiere Libertà. Il dialogo e confronto portano sempre buoni propositi".

L'intervento, tutttavia, sembra non convincere del tutto molti residenti della zona. "Già tempo fa - ricorda Letizia Liberatore, portavoce del Comitato Cittadini Attivi del Libertà - c'era una rete simile, che facemmo rimuovere. Era stata divelta, quindi c'erano persone che andavano comunque a rifugiarsi lì, si accumulava sporcizia. I problemi di sicurezza - prosegue Liberatore - purtroppo non si risolveranno. Dopo lo sgombero di parte dell'ex Rossani, molte persone senza dimora si sono spostate qui. Noi crediamo che l'unica vera soluzione, in quest'area del quartiere Libertà, sia la riqualificazione, che aspettiamo da tempo".