Luglio record per gli aeroporti pugliesi: 20% di passeggeri in più del 2019 transitano per gli scali di Bari e Brindisi

Record di passeggeri in transito per gli aeroporti pugliesi. Luglio è stato un mese particolarmente fortunato per Aeroporti di Puglia, come ricordato dalla società, che ha visto crescere nettamente il traffico negli scali di Bari e Brindisi, superando la soglia massima del 2019 del 20%. Sono stati ben 1.082.225 le persone transitate dagli aeroporti sul territorio: "L’eccellente risultato ha premiato il nostro #giocodisquadra #tuttiperuno - scrivono - Insieme per la Puglia!".