La Red Bull Cliff Diving torna a fare tappa a Polignano: a settembre la gara di tuffi mozzafiato da Lama Monachile

Il Red Bull Cliff diving torna a fare tappa a Polignano. La conferma arriva dagli organizzatori della gara di tuffi, attraverso i canali social in cui hanno fornito tutti i dettagli della tappa polignanese - scelta per la nona volta consecutiva, in programma il 17 e 18 settembre. A fare da sfondo, come da tradizione, gli scorci della Lama Monachile, nel cui mare si lanceranno i 24 diver che partecipano alla gara, da piattaforme poste a 27 e a 21 metri di altezza. .

Come riportato dall'Ansa, saranno presenti due campioni azzurri, entrambi classificati terzi agli Europei di Nuoto di Roma 2022: Alessandro De Rose, permanent diver; e Elisa Cosetti, giovane wildcard triestina e prima atleta italiana a competere nella divisione femminile della Red Bull Cliff Diving World Series, debuttando nella finale di stagione del 2021.

Nella tappa tricolore ci sarà il debutto della new entry Andrea Barnaba, classe 2004 che, dopo il bronzo nel sincro maschile in coppia con il veterano De Rose agli Europei di nuoto a Roma, dovrà dimostrare il suo talento cimentandosi nei tuffi da 27 metri.