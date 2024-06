Giovani migranti e ragazzi del Libertà giocano assieme al Redentore: "Così si abbattono le differenze"

L'iniziativa 'Giochi senza confini' si è tenuta questa mattina al Redentore, in collaborazione con il centro diurno “I ragazzi di don Bosco”. I beneficiari del SAI Minori stranieri non accompagnati sono stati coinvolti in uno scambio di esperienze ludiche dal mondo nell'ambito della Giornata mondiale del rifugiato