'Infermiere di famiglia' in Puglia, via libera della Giunta regionale: "Previsti corsi universitari"

Arriva 'l’infermiere di famiglia' anche in Puglia, parte la formazione del personale addetto. La Giunta pugliese ha dato attuazione alla Legge regionale su 'Percorsi formativi e progetti pilota su infermiere di famiglia e comunità': la Regione ha così incaricato gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di attivare, in via sperimentale, i percorsi preparatori e le iniziative didattiche dedicate alla figura dell'infermiere di famiglia.

Le procedure saranno svolte in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e con il coinvolgimento delle Università pugliesi: saranno attivati Master accademici di primo livello in 'Infermieristica di Famiglia e di Comunità', come prevedono le linee di indirizzo Agenas.