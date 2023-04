Emergenza migranti, la Regione Puglia rifiuta il commissariamento del Governo

La Regione Puglia, insieme a Emilia Romagna, Toscana e Campania, non ha accettato il commissariamento delle proprie competenze da parte del Governo in materia di immigrazione. Le quattro regioni non hanno firmato l'intesa che prevede l'istituzione di un commissario per la gestione della prima e seconda accoglienza dei migranti che giungono sulle coste italiane. La nomina di Valerio Valenti è stata dunque ratificata ed accettata da 14 regioni più le province autononome di Trento e Bolzano. Valenti è stato nominato Commissario con un'ordinanza a firma del capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio.

La Puglia, con le altre 3 regioni a guida del centrosinistra, ha scelto invece di non rientrare nel sistema di gestione dell'accoglienza affidato dal Governo nelle mani del commissario Valenti. La nuova figura sarà sostenuta da un struttura di supporto composta da 15 unità già in servizio presso il ministero dell'Interno. Il commissario dovrà coordinare le attività per l'ampliamento delle capacità del sistema di accoglienza, coinvolgendo i territori interessati nella gestione degli hotspot e dei Centri di alloggio provvisorio. Valenti dovrà individuare anche soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, oltre ai territori in cui saranno realizzate delle specifiche strutture di accoglienza.