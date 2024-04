Rischio inquinamento ambientale, la Regione Puglia: "Nel Barese 5 discariche da valutare"

Sono 5 le discariche nel Barese da sottoporre a valutazione. La Giunta della Regione Puglia ha approvato oggi le linee di indirizzo per la selezione delle operazioni per la chiusura degli impianti. L'organo esecutivo regionale ha definito l’ordine di priorità degli interventi e l’elenco dei siti da sottoporre a valutazione per gli interventi di bonifica e le chiusure degli impianti di discarica.

Le strutture interessate dall'esame, nella provincia di Bari, sono le discariche 'ex Daneco' - San Pietro Pago a Giovinazzo, la 'ex Lombardi' - Martucci (lotto III) a Conversano, la 'ex Tradeco' - località Le Lamie ad Altamura, la 'Ecoambiente' - località Torre d’Agera a Bitonto, e la 'ex Lombardi' - località Trappeto del Principe a Palo del Colle.

In totale sono 14 gli impianti di discarica da verificare su tutto il territorio regionale pugliese.