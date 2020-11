"Potenziata ovunque l'attività di sorveglianza e prevenzione Covid": l'Asl replica alle critiche del sindaco di Altamura

"Il Dipartimento di prevenzione della ASL Bari ha potenziato in tutti i comuni, compreso quello di Altamura, le attività di sorveglianza e di prevenzione epidemiologica a tutela della comunità e anche in linea con l’attuale curva di contagi. Gli operatori dell’area Nord lavorano senza sosta 12 ore al giorno, sette giorni su sette, per dare riscontro a tutte le richieste". È la replica dell'Asl di Bari al sindaco di Altamura, Rosa Melodia, che in una diretta Facebook aveva criticato aspramente la gestione sanitaria in zona, anche riguardo le difficoltà nel ricevere comunicazioni su contagi e decessi.

Secondo l'Asl, quindi, questo conferma il grande lavoro messo in campo quotidianamente sul territorio, "con una media di 200 tamponi al giorno nella postazione fissa di drive through ad Altamura attivo dal lunedì alla domenica - assicurano - Più di 50 tamponi eseguiti a domicilio". A questo si aggiunge una postazione Usca con 12 medici che garantiscono test anti Covid e assistenza domiciliare per i pazienti positivi che non hanno bisogno di ospedalizzazione; un team di tracciatori dedicati alle indagini epidemiologiche; uno sportello riservato ai Medici di medicina generale e ai pediatri di Libera Scelta per i casi più urgenti e ancora controlli nelle Rrsa, tamponi rapidi in strutture socio assistenziali e test antigenici nelle scuole.

"Sul fronte ospedaliero infine è stata completata la riconversione dell’ospedale Perinei in centro Covid a supporto della rete regionale per l’emergenza. Nello stesso tempo all’interno dell’ospedale della Murgia continuano ad essere gestite e trattate tutte le altre patologie urgenti per assicurare un’assistenza sanitaria completa" concludono dall'Asl.