Prosegue il calo dei contagi Covid a Bari e in provincia: casi giù del 30% in una settimana

I casi Covid nel territorio dell'Asl Bari, nel periodo tra il 30 gennaio e il 5 febbraio, sono calati del 30,8% rispetto alla settimana precedente: è quanto emerge dall'ultimo Report sul coronavirus dell'Azienda Sanitaria Locale.

Complessivamente sono stati rilevati 559 casi pari ad un tasso d’incidenza settimanale di 45,4 ogni 100mila abitanti, inferiore ai 65,7 ogni 100mila registrati sette giorni prima. La frenata dei contagi risulta abbastanza omogenea in tutto il territorio, dove interessa 32 Comuni su 41, e si manifesta in un numero di casi contenuto, pari o inferiore a 10, in 27 centri.

In particolare, tra i comuni con meno contagi si segnalano Poggiorsini (nessuna nuova infezione), Ruvo (4 casi e incidenza di 16,1) e Gravina (8 casi e incidenza a 18,6). Tra i centri con numeri più alti, invece, vi sono Binetto (incidenza a 228 con 5 casi), Turi (22 contagi e incidenza a 168,7) e Noci (22 nuove infezioni e incidenza a 118).

Per quanto riguarda Bari città, invece, vi sono stati 148 nuovi casi per un valore di 46,9 su 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, in calo rispetto ai 233 contagi (incidenza a 73,9) della settimana precedente.

La campagna anti-Covid raggiunge complessivamente quota 3 milioni e 187.810 somministrazioni, suddivise in dettaglio tra 1 milione e 124.060 prime dosi, 1 milione e 88.832 seconde, 840.014 terze, 129.800 quarte e 5.104 quinte dosi. Salgono a 819.698, per una copertura dell’80,7%, i residenti baresi che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Adesione massiccia soprattutto tra gli ultraottantenni: il 95,5% ha scelto di proteggersi con la dose “booster”. In crescita, seppur lieve, anche i residenti che hanno deciso di vaccinarsi con la quarta dose. Salgono infatti a 107.455 nel gruppo ampio dai 60 anni in poi, con una prevalenza anche in questo caso degli over 80, tra i quali il 49,7% di chi ha ricevuto la terza dose almeno quattro mesi fa ha effettuato anche il ”second booster”.