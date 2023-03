Report Asl Bari, in discesa la curva dei contagi Covid: -9,8% in una settimana

Torna in discesa il tasso d?incidenza settimanale dei nuovi casi Covid a Bari ed i provincia. Tra il 20 e il 26 febbraio, infatti, le nuove positività sono passate da 502 a 453 con un decremento del 9,8 per cento e un?incidenza di 36,8 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 40,8 del monitoraggio precedente. Su tutto il territorio, 29 comuni su 41 registrano un numero di positività pari o inferiore a 10. Tra i centri con livelli di circolazione del virus molto ridotta, si evidenziano Poggiorsini e Toritto con 'zero casi' e Binetto, Bitritto, Ruvo e Sammichele con uno solo. A Bari i nuovi casi sono stati 124 (con un incidenza di 39,9 ogni 100mila abitanti), contro i 150 della settimana precedente (tasso d'incidenza al 47,6).

Negli ultimi sette giorni la campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto un totale di 3 milioni e 189.474 somministrazioni, di cui 1 milione e 124.075 prime dosi, 1 milione e 88.848 seconde, 840.138 terze, 130.999 quarte e 5.414 quinte dosi.

I residenti over 12 anni che hanno già effettuato la terza dose sono 819.818, per una copertura che è saldamente attestata all?80,7%. Nella fascia dai 60 anni in poi, i residenti che hanno scelto di fare anche la quarta dose ammontano a 108.331, pari al 35% del target.