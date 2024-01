Carabinieri Forestali della Puglia, scoperti quasi 800 reati ambientali in un anno: "Lotta serrata contro incendi boschivi e abbandono dei rifiuti"

Più di 77mila controlli nei vari settori di rifermento, con una media di circa 213 al giorno, hanno portato a scoprire quasi 800 reati ambientali negli ultimi 12 mesi. È questo il bilancio dell'attività nel 2023 dei Carabinieri Forestali della Puglia. Il report sull'attività operativa effettuata durante lo scorso anno è stato illustrato oggi a Bari nella sede del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

Nel corso delle operazioni sono state controllate più di 30mila persone. Lo sforzo capillare dei militari è stato orientato, come prevede la specificità del gruppo, verso la prevenzione e il contenimento dei danni ambientali.

Sono stati perseguiti 1742 reati che hanno portato alla denuncia alle Autorità Giudiziarie di 868 persone, con 2 arresti. Sono stati effettuati, inoltre, 362 sequestri penali.

I settori che hanno visto maggiormente impegnati i Carabinieri Forestali riguardano l'attività di monitoraggio ambientale con un'intensa attività di monitoraggio dei siti inquinati. Le operazioni hanno portato ad individuare 55 nuovi depositi incontrollati di rifiuti.

Nell'ambito dell'attività di tutela dell'ambiente i militari hanno controllato 3494 persone, perseguito 421 reati con 243 persone denunciate. Sono, inoltre, stati accertati 434 illeciti amministrativi per un totalae di 747.166 euro di sanzioni inflitte.

Un'altra attività peculiare dei militari è stata condotta nel contrasto agli incendi boschivi. Il pattugliamento delle aree più rischio è stato potenziato, dal 15 giugno al 15 settembre, con l'attivazione di hot spot antincendio. Sono state monitorate soprattutto le aree dei Parchi Nazionali dell'Alta Murgia e del Gargano, oltre alle pinete della costa jonica e al subappenino dauno. La superficie percorsa da fuoco è stata di 2462 ettari, il 50% della quale è concentrata nei 10 incendi più estesi.

I Carabinieri sono stati impegnati anche nelle campagne di controllo regionali per la sicurezza agroalimentare. Sono stati controllati 329 frantoi, con la contestazione di 35 reati di illecita utilizzazione agronomica delle acqua di vegetazione. Nell'ambito delle operazioni sono state anche verificati 42 illeciti amministrativi per scarico illegale delle acque reflue, per un importo di oltre 149mila euro.

Per i rifiuti da demolizione sono stati effettuati 100 controlli, con 9 persone denunciate e 10 sanzioni elevate. Sono stati effettuati controlli anche sulle piante colpite dal batterio Xylella Fastidiosa: tramite le 10.426 verifiche, sono emerse 705 sanzioni amministrative per la mancata applicazione (da parte dei proprietari dei terreni) delle misure di prevenzione per un importo totale di 1.447.907 euro.

Una parte dell'attività dei Carabinieri Forestali pugliesi è stata, infine, dedicata all'educazione ambientale delle giovani generazioni, in particolare con le visite in 61 istituti dell'Istruzione primarie durante la 'giornata nazionale degli alberi', lo scorso 21 novembre. In quell'occasione, i militari hanno messo a dimora 250 piante forestali, coinvolgendo nelle attività più di 5mila studenti.