Casi Covid in risalita a Bari e provincia: tornano ad aumentare nuove positività e incidenza

La curva dei contagi Covid a Bari e provincia inverte la rotta e, dopo settimane di discesa, registra una risalita. E' quanto emerge dall'ultimo report della Asl Bari, relativo alla settimana dal 6 al 12 giugno.

Nei sette giorni presi in esame, le nuove positività rilevate sono state complessivamente 3154, con un tasso per 100mila abitanti pari a 256,4: nella settimana precedente, dal 30 maggio al 5 giugno, i nuovi casi erano stati 2375, con un'incidenza pari a 193,1.

Un trend, quello provinciale, che trova riscontro anche nei dati di Bari città, dove si passa dai 608 casi con incidenza 192,8 della settimana 30 maggio-5 giugno, ai 732 contagi del periodo 6-12 giugno, con l'incidenza che sale a 232,2.

Per quanto riguarda i Comuni della provincia, nella settimana tra il 6 e il 12 giugno, a far registrare l'incidenza più alta sono Polignano (109 casi, tasso per 100mila abitanti di 620), Santeramo (127 casi e tasso 489,9) e Giovinazzo (81 casi, tasso 414,9).