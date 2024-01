Polizia Stradale, ecco il report degli interventi in Puglia nel 2023: "Incidenti mortali aumentati del 13%"

Nel 2023 si è registrato un aumento degli incidenti stradali in Puglia rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati registrati dalla Polizia Stradali. In particolare, il Compartimento Polizia Stradale 'Puglia', nell’ambito regionale ha registrato 897 incidenti contro i 725 del 2022: i sinistri mortali sono stati 27 (+13%), le vittime 21 (-22%). I dati hanno fatto registrare un aumento relativo rispetto al totale dell’anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale, così come gli incidenti con lesioni che sono stati 376 (+24%) e le persone ferite (699, crescita del 18%).

I dati di Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, però, posti a confronto con la stima preliminare del fenomeno infortunistico che Istat ha rilasciato di recente, per l’anno di riferimento, mostrano un andamento più rassicurante, con una lieve diminuzione dei sinistri rispetto al 2022, circa 17,1%.

Attività di controllo

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il Compartimento Polizia Stradale 'Puglia' ha effettuato 16.893 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 41.733 infrazioni al Codice della Strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 7.606, ritirate 859 patenti di guida e 1253 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono 51.568.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 28.554, di cui 232 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 28.

Stragi del Sabato sera

Dall’inizio dell’anno, nelle notti dei fine settimana, la Polizia Stradale pugliese ha impiegato nei 235 posti di controllo, circa 307 pattuglie, rilevando 5 incidenti con lesioni e nessuno con esito mortale. Nei medesimi servizi, i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 3436, dei quali il 2,6% (89 persone, di cui 73 uomini e 16 donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico. Nei servizi nei fine settimana, con la collaborazione con i Medici della Pubblica Sicurezza., le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, in totale 35. I veicoli sequestrati ai fini della confisca sono stati 4.

Controllo velocità media

Le tratte nazionali, tra cui le tratte regionali dell’A/14 ed A/16, controllate dalla Polizia Stradale, con il sistema di rilevamento automatico della velocità media dei veicoli 'Tutor', nel corso del 2023 sono diventate 176, per un totale di circa 1.670 km, con l'entrata in funzione, nel corso dell'anno, di due nuovi siti per la Regione Puglia.

Controlli nel settore del trasporto professionale

Nel 2023 il Compartimento Polizia Stradale 'Puglia', in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale effettuati nel corso dei servizi con i Centri Mobili di Revisione. Nel corso dell'anno sono stati effettuati 128 servizi, con 538 agenti di Polizia e 426 operatori del Mit impiegati. Sono stati controllati 929 veicoli pesanti, di cui 343 stranieri. Sono state accertate 1010 infrazioni, ritirate 10 patenti e 21 carte di circolazione.

Dispositivi speciali di controllo

Dall’inizio dell’anno ila Polizia Stradale pugliese, ai servizi programmati mensilmente a livello regionale, ha affiancato dispositivi specifici 'Alto Impatto' pianificati a livello nazionale. Per il controllo delle cinture sicurezza e sistemi di ritenuta: 7 servizi svolti, 380 operatori impiegati, 1055 veicoli controllati, 351 infrazioni, di cui alla norma specifica 145. Assicurazione obbligatoria e revisione auto: servizi 11, operatori 821, veicoli controllati 22565, infrazioni 624, di cui alla specifica normativa 495. Uso corretto apparati radio e telefoni alla guida di veicoli: servizi 11, operatori 565, veicoli controllati 1449, infrazioni 142, di cui alla specifica normativa 142. Trasporto di merci pericolose: servizi 5, operatori 236, veicoli controllati 134, infrazioni 28, di cui alla specifica normativa 1. Trasporti eccezionali: servizi 6, operatori 266, veicoli controllati 30, infrazioni 2, di cui alla specifica normativa 2. Autotrasporto nazionale ed internazionale di persone: servizi 6, operatori 317, veicoli controllati 162, infrazioni 92, di cui alla specifica normativa 64. Trasporto di animali vivi: servizi 4, operatori 208, veicoli controllati 39, infrazioni 37. Stato di efficienza dei pneumatici: servizi 7, operatori 351, veicoli controllati 907, infrazioni 224, di cui alla specifica normativa 37. Trasporto di sostanze alimentari in collaborazione con personale antifrode delle politiche agricole Icqrf: servizi 96, operatori 245, operatori Icqrf 112, veicoli controllati 460, infrazioni 163, di cui alla specifica normativa 2. Dispositivi speciali di Polizia Stradale: servizi 64, operatori 244, veicoli controllati 570, infrazioni 312. Protocolli d’Intesa: servizi 141, operatori 789, veicoli controllati 1272, infrazioni 689, patenti di guida ritirate 10, carte di circolazione ritirate 21.

Polizia Giudiziaria

Le persone arrestate o sottoposte a fermo di Polizia Giudiziaria sono state 78, mentre i deferiti alla Autorità Giudiziaria sono stati 461. I veicoli sequestrati in totale sono stati 217. Durante l’anno è stata sottoposta a sequestro sostanza stupefacente per un totale di 75 kg (55 kg di cannabinoidi, 20 kg di cocaina) per un ingente valore di mercato. I fenomeni di microcriminalità nelle aree di servizio (furto/rapina ad utenti e furto/rapina ad esercizi commerciali) sono diminuiti. L’attività investigativa prevalentemente indirizzata al contrasto dei fenomeni criminali legati al traffico illecito dei veicoli ha determinato 17 arresti e 115 deferimenti alla Autorità Giudiziaria. A seguito di queste attività, sono stati comunque sottoposti a sequestro 104 veicoli oggetto di furto e riciclaggio. I controlli agli esercizi pubblici, sono stati 298, con 156 infrazioni, e 11 esercizi totalmente abusivi.

Campagne di prevenzione e di informazione

Nel corso dell’anno il Compartimento Polizia Stradale 'Puglia', inoltre, ha dato corso a numerose campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale.