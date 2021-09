Vaccini, in Puglia somministrate 5.579.130 dosi. L'Asl Bari riorganizza l'attività degli hub a partire da metà settembre

Ad oggi l'87 per cento della popolazione over 12 residente in provincia risulta ad oggi coperto con prima dose e il 76 per cento ha concluso il ciclo di immunizzazione

Sono 5.579.130 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Il dato, aggiornato alle ore 18, emerge dal Report del Governo nazionale e vede l'utilizzo dell'89.1 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.236.546.

Nel Barese la campagna vaccinale dell'Asl prosegue regolarmente verso la fase conclusiva del percorso di immunizzazione della popolazione contro il Covid. Sono 3475 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore nei punti vaccino territoriali, di cui 1364 prime e 2111 seconde dosi. Di queste 1108 dosi sono state iniettate solo nell’hub fiera del Levante a Bari. L’87 per cento della popolazione over 12 residente in provincia risulta ad oggi coperto con prima dose e il 76 per cento ha concluso il ciclo di immunizzazione. Il Nucleo aziendale vaccino sta lavorando in queste ore per riorganizzare l’attività degli hub con giornate e fasce orarie a partire dal 16 settembre.