Vaccini Covid, in Puglia 1 milione e 132mila somministrazioni: al via la distribuzione di Pfizer ai medici di base

Partita nel pomeriggio la distribuzione delle 12mila dosi Pfizer ai medici di Medicina generale nel Barese, che servirà a proseguire la campagna vaccinale per soggetti fragili e vulnerabili non deambulanti. Dosi che, come ricorda la Regione in una nota, si aggiungono alle 9mila di Moderna consegnate nelle ultime 48 ore. L'Asl Bari sta così fornendo sostegno alla categoria, che in giornata aveva denunciato le problematiche legate all'esiguità delle dosi per le domiciliari.

Intanto prosegue la campagna vaccinale anche per gli altri soggetti, dopo l'annuncio del posticipo degli appuntamenti per la fascia 69-79. Nello specifico sono 6.880 somministrazioni eseguite nella giornata di ieri e quasi 6mila in programma oggi, con le scorte che al momento coprono nel Barese l’80% del fabbisogno programmato per la settimana prossima. Sino a tutta la giornata del 23 aprile, nei centri vaccinali della Asl Bari sono state somministrate complessivamente 317.997 dosi, di cui 238.362 prime dosi e 79.635 seconde.

Negli ambulatori ospedalieri del Policlinico di Bari, invece, sono state vaccinate oggi 933 persone. A ricevere la somministrazione della prima dose vaccinale sono stati pazienti con deficit immunologici primitivi e secondari, pazienti in terapia con farmaci biologici, immunosoppressori e affetti da malattie rare dell’occhio in cura nei centri specialistici del Policlinico.

Andando infine a guardare il quadro regionale, le dosi di vaccino anticovid somministrate fino ad oggi in Puglia sono 1.132.526, con dato aggiornato alle ore 16.30.