La fontana del giardino Isabella D'Aragona attende ancora il restauro a 4 anni dall'atto vandalico. Galasso: "Sollecitati gli uffici, mancano i tecnici"

Ormai siamo abituati a vederla 'ingabbiata' dalle recinzione, sin da quella serata di dicembre del 2019 in cui fu presa di mira dai vandali. Parliamo della fontana monumentale del giardino Isabella D'Aragona, gioiello architettonico risalente al 1930 che si può ammirare alle spalle del Castello Svevo di Bari, inserito in un'area verde rinnovata alcuni anni fa.

Un luogo molto frequentato da famiglie, sportivi e residenti, che però ancora sono costretti a tenersi a distanza dalla fontana. Per vedere partire i lavori di restauro, però, potrebbe volerci ancora un po', nonostante il Comune stia lavorando in questa direzione. "L'anfora staccata si trova nell'ufficio della Ripartizione Lavori pubblici - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - Qualche settimana fa abbiamo sollecitato gli uffici per predisporre un progetto di restauro della fontana, che dovrà essere trasmesso agli uffici della Sovritendenza per la rituale approvazione". Come tutti i beni tutelati, infatti, anche la cosiddetta 'fontana delle anfore' deve seguire un procedimento più complesso dei normali arredi prima di poterci intervenire, motivo per il quale tanti anni sono passati senza che i lavori partissero. Un aiuto in questo senso è stato dato dal Politecnico di Bari, che ha mappato la fontana per realizzarne un modello in 3D, utile anche la progettualità di restauro. "Già quando ci è stata consegnata la riproduzione - aggiunge Galasso a BariToday - abbiamo anticipato il nostro interesse nel restaurarla".

A pesare sulle tempistiche per l'avvio del restauro è anche la mancanza di tecnici di cui soffrono in questo periodo le ripartizioni del Comune. "Abbiamo molteplici attività importanti e inderogabili nel tempo - aggiunge l'assessore - specie per sfruttare i cospicui finanziamenti per il Pnrr, quindi è davvero una lotta contro il tempo per fare alcune attività piuttosto che altre, ma c'è volontà di risistemarla".

L'accordo quadro per la manutenzione delle fontane

Per quanto invece riguarda le altre fontane in città, è attivo un accordo quadro di manutenzione di durata quadriennale, con cui vengono coperti sia gli interventi di manutenzione 'spot' in caso di avaria, sia quello periodico per trattamenti di pulizia. È quanto avvenuto ieri con la fontana di corso Cavour - quella di fronte alla Camera di commercio - al centro di un'attività di sostituzione dell'acqua e di generale ripulitura.

Nessun zampillo d'acqua neanche dalla fontana del giardino Garibaldi, nell'omonima piazza che fa da confine tra il centro Murattiano e il quartiere Libertà. "Verosimilmente anche in quella - conclude Galasso - verranno effettuati gli stessi interventi di manutenzione nei prossimi giorni".