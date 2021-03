Una domenica mattina dedicata all'ambiente: passeggiata ecologica a Sant'Anna, i volontari di Retake raccolgono i rifiuti

"Questo è stato un retake diverso, una passeggiata ecologica per il quartiere". Le iniziative dedicate all'ambiente dei volontari di Retake sono approdate questa mattina al quartiere Sant'Anna. Come sempre armati di guanti, pinze e bustoni (e ovviamente mascherine) sono stati circa 80 i partecipanti all'evento, che si sono divisi lungo un percorso nella zona dei comparti 1 e 2.

L'iniziativa si è svolta come sempre con il supporto di Amiu, che a fine mattinata ha provveduto a rimuovere i rifiuti recuperati dai volontari. "Abbiamo raccolto centinaia di chili di rifiuti - spiegano da Retale - immondizia volata via dai bidoni che molti riempiono oltre l’orlo lasciando che il vento dissemini tutto nelle campagne e nelle zone non ancora urbanizzate del quartiere. Di chi è la colpa? Come si migliora la situazione? Difficile dare una risposta, abbiamo solevvato la questione all’Amiu e alle istituzioni presenti all’evento. Ci vuole un grande sforzo da parte di tutti e dobbiamo augurarci che alcuni cantieri vengano completati quanto prima. Ci sono pozzetti aperti pericolosissimi e zone da mettere in sicurezza. Ci piacerebbe poter fare di più ma oggi è stato bellissimo vedere che il quartiere c’è. Famiglie, bambini, gente che vuol bene alla città e anche a questa nuova parte di Bari. Non siete soli e Retake è con voi", è il messaggio dell'associazione.