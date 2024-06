L'arte colora la scuola 'Tommaso Fiore', ecco i murales realizzati con Retake: "Presto anche un'azione per il parco don Tonino Bello"

La parete del grande edificio che ospita la palestra della scuola 'Tommaso Fiore' a Bari non è più grigia. A colorarla, ora, c'è un grande murale, dedicato proprio alla figura dell'intellettuale di cui l'istituto porta il nome. L'opera, inaugurata questa mattina, è il frutto del progetto 'Another right in the wall' dell'IC Poggiofranco-Fiore, risultato vincitore di un bando comunale, e realizzato in collaborazione con l'associazione Retake e l'artista Daniela Sersale.

Un progetto con cui la scuola ha voluto celebrare la figura di Fiore e "il suo sempre attuale messaggio etico-civile, punto di riferimento per le nuove generazioni", rinnovando anche, attraverso la collaborazione con Retake, l'attenzione da sempre prestata dalla scuola "verso tutte le tematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia della bellezza del territorio".

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti, che, con il supporto dei volontari e la supervisione di Sersale, hanno collaborato con piccoli interventi alla realizzazione del murale principale (firmato da Daniela Sersale), ma anche dato vita a una seconda opera, più piccola, ispirata all'arte di Matisse, decorando il muretto che costeggia una rampa di accesso alla scuola.

"Anche questo è stato un grande laboratorio di partecipazione - commenta Fabrizio Milone di Retake - con i ragazzi che hanno contribuito attivamente. E' stato bello vedere la loro interazione con l'artista, così come il fatto che ci sia stato uno studente che si è sin da subito identificato con il ragazzino che spicca il volo nel murale".

La collaborazione di Retake con l'istituto comprensivo Poggiofranco-Fiore anche per un'altra iniziativa: "Vorremo fare un restyling del vicino parco don Tonino Bello, ci stiamo già muovendo - anticipa Milone - Ci piacerebbe realizzare un omaggio a Tiziano Terzani".